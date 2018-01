Facebook fica fora do ar por 20 minutos em todo o mundo - Link - Estadão

Reuters Usuários do Twitter reclamaram da queda do Facebook

Os servidores do Facebook saíram do ar na noite desta sexta-feira, 26, mas a rede social já voltou a funcionar. Com isso, a rede social ficou indisponível para acesso de usuários por cerca de 20 minutos. No Twitter, usuários de todo o mundo reclamaram da indisponibilidade do serviço.

Entretanto, o aplicativo de mensagens instantâneas Facebook Messenger, que funciona integrado à rede social, operou normalmente no período de indisponibilidade.

Procurado pelo Estado, o Facebook ainda não informou a causa da falha.

Quedas. Esta não é a primeira vez que o Facebook fica fora do ar em todo o mundo. Em setembro de 2015, a rede social e o app de mensagens instantâneas Messenger ficaram indisponíveis por cerca de 20 minutos.

Na época, a rede social não se manifestou sobre a queda dos servidores.

Confira, abaixo, as melhores reações no Twitter com a queda do Facebook: