Facebook testa comentários com mais de 100 opções de fundos coloridos - Link - Estadão

Foto: Reuters/Dado Ruvic À medida que o uso das redes sociais aumenta, o número de notificações que elas geram também cresce. Por dia, inúmeros avisos vermelhos aparecem para os usuários, alguns são sobre aniversários de amigos, outros informam que alguém comentou na sua fotografia. Tem até mesmo aqueles indesejados que avisam sobre a publicação de um colega em um grupo em que vocês dois estão. De qualquer forma, não é preciso aceitar a enxurrada de alertas, o Facebook permite que o usuário escolha sobre o que quer ser notificado. Veja nas imagens a seguir como filtrar suas notificações.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Algumas coisas são impossíveis de controlar, como o fato de o Facebook sempre notificar o usuário a respeito de atividades o envolvendo, como marcações e comentários em publicações dele. Mas na “Central de Notificações”, você consegue escolher se deseja ou não receber avisos sobre aniversários, atividades de melhores amigos e vídeos ao vivo. Para acessar, entre em “configurações,” clique em “notificações” na aba lateral e depois selecione “no Facebook”. Na página, é só habilitar ou desabilitar o tipo de notificação que deseja, já que a rede salva tudo automaticamente.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Outro problema são os eventos em que o usuário confirma presença ou marca interesse, já que o Facebook entende que qualquer atualização ou publicação no evento é de interesse da pessoa. Com isso, muitos avisos indesejados acabam chegando, especialmente se for um evento popular. Para escolher quais notificações quer receber, vá até a página do evento, clique nos três pontinhos que aparecem ao lado do ícone de “convidar”, depois selecione “configurações de notificação”. Aí, decida entre desativar, receber somente atualizações do organizador ou de amigos.

Foto: Carolina Ingizza/Estadao Se você participa de muitos grupos (especialmente daqueles com muitos membros), deve estar sofrendo com as notificações. O Facebook segue a norma de notificar a cada vez que um membro publica, caso o grupo tenha menos de 250 membros. Depois desse número, ele muda as configurações e passa a mostrar “publicações de destaque” ou de amigos. Contudo, você pode controlar isso clicando em “notificações”, logo abaixo da foto de capa. Lá, é possível desativar, ativar todas ou selecionar somente as de amigos.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Algumas vezes, o que inunda a aba de notificações são comentários ou interações em uma publicação que você segue. Toda vez que você comenta uma publicação ou foto, o Facebook automaticamente ativa as notificações daquela postagem. O que não é muito difundido, no entanto, é que é possível clicar na seta no canto direito e desativar as notificações. O inverso também pode ser feito, caso você deseje acompanhar uma publicação sem ter que interagir com ela.