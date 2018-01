Facebook testa feed de notícias 'alternativo' - Link - Estadão

Tem um FOGUETE no meu Facebook... mais alguém? pic.twitter.com/eDIexBTifm — Eder #TGoN22K (@temgracaounao) 22 de março de 2017

Alguns usuários do Facebook pelo mundo, inclusive no Brasil, tiveram uma surpresa quando acessar a rede social nesta quinta-feira, 30. Um ícone de foguete apareceu no aplicativo ao lado do botão que permite acesso ao feed de notícias. Muitas pessoas comentaram nas redes sociais que já viram o novo símbolo, mas ainda não entendem bem o porquê. O novo recurso dá acesso a uma versão alternativa do feed de notícias, que vai reunir postagens, fotos e vídeos de pessoas desconhecidas, que o usuário não é amigo ou segue.

Normalmente, só quem escolheu experimentar novas funções do Facebook recebe as atualizações antes dos demais usuários, mas nesse caso a empresa disponibilizou o novo recurso para pessoas aleatórias que usam o aplicativo tanto no sistema operacional Android como no iOS.

Na prática, o novo recurso deve funcionar por meio de uma análise de curtidas e de um mapeamento do que é popular na rede de amigos, que vai permitir ao Facebook sugerir conteúdos similares ao que acredita ser o gosto do usuário. Trata-se de um recurso de descoberta de novos conteúdos e usuários, como 0 Moments do Twitter, onde os usuários podem seguir notícias e tópicos atuais.

Apesar dos avançados algorítmos que buscam deixar as pessoas engajadas na rede, o Facebook não tinha feito esforços até agora para recomendar conteúdo para os usuários, ele só mostrava informações de fontes curtidas e seguidas pelas pessoas. Não é a primeira vez que a empresa testa uma função desse tipo: recentemente, um ícone de quadrado apareceu na rede social, que só estava disponível para alguns usuários de Android.

Confira, abaixo, as reações dos internautas no Twitter:

alguém sabe o q é esse foguete na barra do facebook? — Jana (@heyjane_) 21 de março de 2017

Alguém sabe me dizer que diabos é esse foguete que apareceu no meu Facebook??? — Carla (@CarlaCrisVieira) 13 de março de 2017