Facebook traz de volta botão 'Gratidão' para Dia das Mães - Link - Estadão

O botão "Gratidão" voltou a ficar disponível no Facebook nesta quinta-feira, 11. Em formato de uma flor roxa, a reação indica que o usuário se sentiu grato com o conteúdo postado por uma outra pessoa, permitindo uma nova de comunicação durante as postagens feitas durante o Dia das Mães no próximo domingo, 14.

Para usar o botão, o usuário deverá fazer o mesmo processo com outras reações da rede social: basta deixar o mouse em cima do botão de "curtir" e aguardar as reações surgirem. A partir daí, a pessoa só precisa clicar na flor roxa.

Já em dispostivos móveis, a pessoa precisa dar um toque no botão "curtir", mantendo-o pressionado. Após alguns segundos, opções de reações surgem na tela do celular — e neste caso, ao pressionar "Gratidão", flores aparecem na tela.

O Facebook não revelou até quando a função ficará disponível. No entanto, nas outras ocasiões que a rede social lançou botões alternativos, eles ficarão disponíveis até a data comemorativa em questão.