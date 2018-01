Facebook vai permitir que terceiros criem robôs para Messenger - Link - Estadão

Reprodução

Messenger, do Facebook, já tem mais de 900 milhões de usuários Messenger, do Facebook, já tem mais de 900 milhões de usuários

O Facebook vai abrir o código do aplicativo de mensagens instantâneas Messenger para desenvolvedores criarem novos robôs virtuais para oferecer informações por meio do aplicativo. A novidade acaba de ser anunciada pelo presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, durante a abertura da F8, conferência anual para desenvolvedores, que acontece até amanhã em San Francisco, nos Estados Unidos. A novidade beneficia principalmente empresas, que poderão oferecer serviços e atender os clientes com maior facilidade por meio do aplicativo de mensagens instantâneas.

Leia também:

Facebook Messenger chega a 900 milhões de usuários

Fotos: A história do Facebook em 25 fatos

Como uma forma de gerar receita pelo aplicativo, empresas poderão desenvolver novas aplicações para se comunicarem diretamente com seus clientes. “Será fácil enviar uma mensagem para negócios como para um amigo. Não conheço ninguém que goste de ligar para um serviço ou empresa”, disse o fundador do rede social. Para a maior rede social do mundo, com mais de 1,59 bilhão de usuários em todo o mundo, os robôs do Messenger poderão substituir estruturas de call center, por meio de uma interação que usa inteligência artificial sob a gestão de pessoas. O Messenger, atualmente, possui 900 milhões de usuários em todo o mundo.

A rede social tem se esforçado para conectar os usuários do Messenger às empresas. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é possível solicitar veículos do Uber e da Lyft por meio do aplicativo de mensagens. Já a companhia holandesa KLM anunciou, no final de março, que usaria o Messenger para confirmar reservas de voos e para enviar cartões de embarque. Mas por enquanto, a integração de outras funcionalidades ao Messenger não atraiu muitos usuários europeus e americanos, habituados a usar o aplicativo apenas para comunicação.

Com o aplicativo, as empresas poderão vender produtos por meio de um bate-papo. O consumidor poderá dizer que tipo de produto pretende comprar, selecionar o tamanho e a cor e verá, automaticamente, uma vitrine dentro do aplicativo de mensagens. A partir deste ponto, basta escolher o produto e tocar no botão “Pagar”. A empresa não especificou em que momento o usuário vai inserir os dados de pagamento e de entrega – mas esses dados poderiam, por exemplo, ser pré-cadastrados pelo usuário em sua conta na rede social.

De acordo com o David Marcus, vice-presidente de produto do Facebook para o Messenger, mais de 40 empresas investiram em serviços integrados ao aplicativo de mensagens instantâneas, que incluem funções de localização, compras e reservas de hotel. Entre as companhias estão o gigante de comércio eletrônico eBay, a Disney e a rede de fast-food Burger King.

Com as novas funcionalidades, o Facebook quer impulsionar ainda mais o mercado de vendas online. De acordo com a consultoria Euromonitor, no ano passado, o mercado global movimentou cerca de US$ 995 bilhões de dólares, um aumento de 18% em relação a 2014, quando chegou a US$ 840 bilhões. A estimativa para este ano é que as vendas ultrapassem a marca de US$ 1,15 trilhão.

Sem senha. A empresa também anunciou outro novo recurso que deve facilitar o login em diversos sites com a conta do Facebook. Agora, o usuário pode informar um número de telefone ou e-mail. Em seguida, ele vai receber uma mensagem de texto com um código dinâmico, também conhecido como token, para efetivar o login. O objetivo é facilitar o acesso a sites em computadores compartilhados ou ao usar o smartphones de outras pessoas.

De acordo com o líder de parcerias de produto para o Brasil, Dario Dal Piaz, se o usuário tiver algum problema para receber a mensagem de texto, ele poderá receber a senha por meio de uma notificação do aplicativo do Facebook. “É uma forma de acesso mais segura porque o usuário fica sabendo caso alguém tente entrar pela sua conta em determinado aplicativo”, diz o executivo.

A empresa também lançou um novo recurso que vai permitir que os usuários salvem produtos, viagens ou endereços de sites em uma pasta no Facebook. Posteriormente, os sites poderão enviar notificações com promoções sobre o produto, como redução de preço ou de disponibilidade de estoque. “É bom para os sites de e-commerce porque a taxa de conversão de vendas é maior do que quando as informações são enviadas por e-mail”, diz Dal Piaz. Todos os recursos anunciados na rede social começam a funcionar hoje.

Vídeo. Durante a conferência a empresa apresentou um protótipo de câmera para fazer gravações em 360 graus. Chamada de Facebook Surround 360, o equipamento com 17 lentes é capaz de gravar durante duas horas seguidas com resolução 8K – equivalente a oito vezes a resolução Full HD encontrada nas TVs atuais. O mais surpreendente, porém, é que ele não será vendido pelo Facebook. A empresa vai oferecer na plataforma Github todas as informações de software e de hardware do equipamento para que outras pessoas possam criar suas próprias versões.

Além da câmera, a empresa também desenvolveu um software que reúne as imagens captadas por cada lente e depois as converte em uma imagem em 360 graus. Com a iniciativa, a empresa estimula a produção de conteúdo para realidade virtual. No mês passado, a companhia anunciou o início da entrega das primeiras unidades dos óculos de realidade virtual Rift.

Outro anúncio é o lançamento de uma integração que permite que qualquer aplicativo ou serviço possa transmitir vídeos ao vivo pelo Facebook. “O objetivo é colocar as pessoas ao vivo no Facebook no centro das atenções”, diz Zuckerberg. Para demonstrar a novidade, durante o evento, o criador do Facebook fez uma gravação ao vivo, transmitida pelo Facebook, pela câmera de um drone. Este recurso estará disponível, em breve, nos drones da fabricante chinesa DJI.