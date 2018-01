Falhas de segurança põem PCs e celulares em risco no mundo todo - Link - Estadão

Lucro. Krzanich, da Intel, vendeu ações após saber de falha

Leia mais Desenvolvedores encontram falha de segurança em chips da Intel

Um time de desenvolvedores do Google revelou nesta semana duas falhas de segurança que podem por em risco praticamente todos os celulares e computadores fabricados nos últimos 20 anos.

As duas falhas, chamadas de Meltdown e Spectre, foram descobertas e informadas às empresas em 2018. Ambas permitem que hackers possam roubar informações pessoais de praticamente qualquer dispositivo de computação contendo chips da Intel, de sua principal rival, a AMD, e da projetista de semicondutores britânica ARM, responsável pelos processadores da maioria dos smartphones do mercado.

Após a revelação, a indústria de tecnologia tem corrido atrás de correções para os dispositivos. Principal empresa afetada pela descoberta, a Intel viu suas ações caírem cerca de 5% nos últimos dias – a companhia, no entanto, disse que tem trabalhado em correções para os problemas, que devem ser lançadas até o final da próxima semana. Programadores, no entanto, temem que as atualizações reduzam a velocidade de alguns processadores da empresa.

Além disso, o presidente da Intel, Brian Krzanich, faturou US$ 24 milhões com a venda de ações da companhia, em novembro passado, após saber das falhas. Em comunicado, a empresa disse que a negociação não tem relação com o problema de segurança.

Correções. ARM e AMD já disseram ter feito atualizações para seus produtos – o porta-voz da AMD disse que há “risco quase zero” para seus usuários.

Nesta quinta-feira, 4, o Google disse que os usuários do sistema Android que estiverem com atualizações mais recentes instaladas estão seguros – quem usa o navegador Google Chrome, porém, terá de fazer uma atualização.

Já a Amazon Web Services, responsável pela hospedagem de diversos sites, disse que a maioria de seus servidores já tinha tido a falha corrigida. A Apple e a Microsoft, segundo os pesquisadores, também já teriam feito correções para usuários de computadores afetados pela falha. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS