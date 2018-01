Febre nos anos 1990, 'bichinho virtual' é relançado no Japão - Link - Estadão

Yuriko Nakao/Reteurs A versão original do "bichinho virtual" foi um sucesso nos anos 90

O Tamagotchi, popularmente conhecido como “bichinho virtual”, virou febre entre as crianças no final da década de 1990. Agora, vinte anos após seu lançamento mundial, que ocorreu em 1997, a Bandai — fabricante japonesa de brinquedos — voltou a colocar os produtos nas lojas do Japão. A unidade custa 2 mil yens (cerca de US$ 18) e ainda não há previsão de venda em outros países.

O brinquedo nada mais é do que um dispositivo em formato de ovo que contém um animal virtual da escolha do cliente. O relançamento foi feito com o mesmo design dos anos 1990, mas os “ovinhos” possuem duas opções de tamanhos e estão disponíveis em seis cores novas: branco, rosa, laranja e três diferentes tons de azul.

Com gráficos em baixa resolução e em preto e branco, o Tamagotchi foi um sucesso por possibilitar que as crianças cuidassem de seu bichinho virtual como se fosse um animal de verdade. Para manter o bichinho vivo é necessário dar água, comida e até mesmo remédios para o pet, além de dar banho.

Mais de 80 milhões de unidades do Tamagotchi foram vendidas em todo o mundo até 2010. Não há informações recentes sobre a venda do dispositivo.