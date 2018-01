Fundador da RNP, Tadao Takahashi é eleito para o Hall da Fama da Internet - Link - Estadão

Ricardo Matsukawa/NIC.br Tadao Takahashi, fundador da RNP, agora faz parte do Hall da Fama da Internet

Leia mais Demi Getschko é homenageado em Hall da Fama da Internet

O fundador da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) Tadao Takahashi se tornou nesta segunda-feira, 18, o segundo brasileiro a fazer parte do Hall da Fama da Internet, prêmio que visa homenagear personalidades que de alguma maneira contribuíram para a evolução da internet em toda sua história.

Criado pela Internet Society em 2012, o Hall da Fama da Internet escolheu neste ano sua quarta turma de homenageados – o comitê não escolheu nenhum novo membro em 2015 e 2016. Em 2014, o colunista do Estado Demi Getschko se tornou o primeiro brasileiro a ser homenageado.

Tanto Takahashi como Getshcko foram escolhidos para a categoria de "conectores globais", que reconhece a importância de pessoas que contribuíram para o crescimento do uso da internet, seja em escala global ou em regiões específicas que resultaram em impacto global. Ao todo, neste ano foram escolhidos 14 novos membros para o Hall da Fama da Internet.

O Hall da Fama da Internet já premiou indivíduos fundamentais para a história da internet como Vinton Cerf, um dos pais da internet, co-criador do protocolo TCP/IP; Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web; Linus Torvalds, criador do núcleo Linux; Richard Stallman, ativista e responsável pelo nascimento da Fundação do Software Livre; Jimmy Wales, fundador da Wikipedia; o ativista Aaron Swartz, co-criador do RSS e do site Reddit, entre outros.