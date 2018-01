'Game of Thrones' e 'The Walking Dead' lideram entre as séries mais pirateadas de 2016 - Link - Estadão

A série Game of Thrones, produzida pela HBO, continua resistente em seu reinado na internet. De acordo com novo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 26, pelo site Torrent Freak, a série é, pelo quinto ano consecutivo, a mais pirateada pelos usuários do site de compartilhamento de filmes e série BitTorrent.

Segundo os dados obtidos pelo levantamento, a produção, que é baseada nos livros de George R. R. Martin, chegou a ser compartilhada por 350 mil pessoas ao mesmo tempo no site BitTorrent. O número contraria previsões divulgadas ao longo do ano, que afirmaram que a produção estaria tendo uma queda no total de downloads.

Junto com Game of Thrones, as séries The Walking Dead e Westworld fecharam o pódio da pirataria no quesito de produções de televisão. Algumas surpresas também apareceram no ranking, como The Grand Tour, original da Amazon, e Lucifer. Confira, abaixo, o ranking completo das séries mais pirateadas:

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. Westworld

4. The Flash

5. Arrow

6. The Big Bang Theory

7. Vikings

8. Lucifer

9. Suits

10. The Grand Tour