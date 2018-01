Gmail supera 1 bilhão de usuários ativos no mundo - Link - Estadão

Reprodução

A Alphabet, holding que controla o Google, revelou na segunda-feira, que o serviço de e-mail Gmail alcançou 1 bilhão de usuários ativos por mês. A informação foi revelada pelo CEO da empresa, Sundar Pichai, durante a divulgação do balanço financeiro da empresa.

Em 2012, o número total de usuários do Gmail era de 425 milhões de usuários. Nos últimos três anos, o número de cadastrados no serviço mais que dobrou.

O Gmail é o sétimo serviço do Google a alcançar a marca de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. Segundo o jornal britânico The Guardian, o navegador Chrome, a loja Google Play, o serviço de compartilhamento de vídeos YouTube, o sistema operacional Android e o serviço de mapas Google Maps já superaram essa marca.

Lançado em versão de testes em 2004, o serviço de e-mail do Google entrou no mercado para disputar espaço com seu principal concorrente, o Hotmail. O serviço de e-mail da Microsoft foi modernizado e passou a se chamar Outlook em fevereiro de 2013.

Por coincidência, o aplicativo de mensagens WhatsApp, que pertence ao Facebook, também anunciou nesta segunda-feira que superou a marca de 1 bilhão de usuários em todo o mundo.