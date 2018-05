PSafe Golpe do WhatsApp promete par de ingressos para filme

Ao menos 50 mil brasileiros caíram no mais recente golpe do WhatsApp que promete um par de ingressos para assistir o filme Vingadores: Guerra Infinita. Segundo relatório do laboratório da empresa especializada em cibercrime, PSafe, o número de brasileiros que foram infectados continua crescendo nos últimos dias.

O golpe acontece de forma semelhante aos anteriores. Um link é enviado para o usuário por meio de amigos do WhatsApp. Ao acessar o site infectado com vírus, a vítima precisa responder perguntas básicas como “Você já assistiu algum filme da Marvel?”, “Você é maior de idade?” e “Se gostar do filme irá recomendar para amigos e familiares para assistir”?

Independente das respostas dadas às questões, a vítima recebe uma mensagem de comemoração indicando que o usuário ganhou um par de ingressos. Porém, para recebê-los, o usuário precisa compartilhar o link com outros 30 amigos ou grupos do WhatsApp.

A empresa diz ainda que para passar credibilidade e incentivar o compartilhamento da vítima o link exibe ainda comentários falsos de supostos usuários que dizem terem recebido o benefício.

Outros casos. Esse tipo de golpe é comum no Brasil. No mês passado, cibercriminosos usaram o WhatsApp para prometer benefício do Bolsa Família, regarga de celular entre outros.

Os especialistas ressaltam a necessidade de os usuários confirmarem, com fontes oficiais, sobre as promoções e benefícios oferecidos pelo aplicativo de mensagens instantâneas.