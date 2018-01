Golpe no WhatsApp promete pacote de dados de internet gratuito - Link - Estadão

App que esconde fotos, vídeos, mensagens, chamadas e aplicativos em seu smartphone. Para isso, ele possui uma tela de bloqueio com forte segurança, além de recursos como disfarce e travamento de tela. Disponível apenas para Android.

App disponível para Android, iOS e Windows Phone, o Boxcryptor permite que o usuário armazene documentos de forma criptografada nos principais serviços de nuvem, como Google Drive e Dropbox. Basta sincronizar as contas desses serviços e já está tudo criptografado.

Dentre os serviços disponíveis para acessar esta rede Tor está o Tor Project, um navegador baseado em Firefox e que aumenta a criptografia na navegação. Para isso, o browser "pula" em três diferentes computadores ao redor do mundo, dificultando a interceptação. Apesar disso, o usuário deve tomar cuidado com os sites acessados, já que são recorrentes as ações de hackers.