Golpe no WhatsApp usa videochamadas para instalar vírus no celular - Link - Estadão

Um novo golpe está circulando no WhatsApp. De acordo com a empresa de antivírus e segurança virtual Kaspersky Lab, o novo golpe, que foi revelado na segunda-feira, 22, rouba informações de vítimas e ainda consegue instalar um vírus no smartphone, fazendo com que o aparelho apresente problemas de funcionamento e roube informações pessoais.

O usuário recebe uma mensagem no WhatsApp informando que está disponível a função de videochamadas no app. Desavisada, a pessoa clica no link que vem junto com a mensagem falsa e, em seguida, preenche suas informações para ter acesso ao recurso. A partir daí, o programa malicioso pede que a vítima indique o recurso para outros dez usuários. Depois, ela ficaria livre para baixar uma série de aplicativos, como o da videochamada.

Caso o usuário baixe os aplicativos recomendados, um vírus é instalado automaticamente no sistema. Caso a pessoa desista e não baixe nenhum aplicativo, o golpe ainda assim conseguiu obter êxito. Afinal, dados pessoais foram preenchidos no começo para a pessoa obter a videochamada.

Um outro agravante é que o golpe — que é levemente diferente entre as plataformas do Android, iOS e Windows Phone — usa links de aplicativos reais. Ou seja, o modo como o crime é disseminado deixa ainda mais dúvidas para o usuário.