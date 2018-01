Google deixa usuário ser DJ no 'doodle' do dia - Link - Estadão

Bruno Capelas/Estadão Está pronto para atacar de DJ?

Leia mais Google faz homenagem a Machado de Assis no doodle do dia

Nessa sexta-feira, 11, o Google fez mais um de seus 'doodles' interativos: em homenagem aos 44 anos do hip hop, o serviço de buscas deixa que o usuário seja seu próprio DJ, com ajuda de duas vitrolas e uma biblioteca de músicas à disposição. Para começar a tocar, basta acessar o site "google.com" e clicar no símbolo de reprodução presente no logo da empresa.

A data comemora a primeira vez que o DJ Kool Herc, no Bronx, bairro de Nova York, fez uma festa que mudou o mundo da música, usando duas picapes diferentes para estender as músicas, incentivando quem estava presente a dançar.

Com arte do grafiteiro Cey Adams, o doodle tem um pequeno tutorial, que explica o básico sobre a mixagem – como alterar o ritmo de cada música, e como escolher qual das duas músicas deve aparecer mais.

Bruno Capelas/Estadão Doodle do dia tem biblioteca de canções para você mixar à vontade

O doodle tem ainda características dignas de game, como conquistas e recompensas para o DJ que cumprir determinados desafios, como fazer um scratch ou trocar de discos várias vezes.

Segundo Ryan Germick, responsável pelo projeto dentro do Google, esse foi um dos doodles mais complexos já feitos pela empresa.