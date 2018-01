Google disponibiliza nova versão do Google Earth - Link - Estadão

Google Ferramenta "This is Home" permite visitar casas de pessoas comuns ao redor do mundo.

Nesta terça-feira, 18, foi disponibilizada uma nova versão do Google Earth, ferramenta que permite explorar o globo terrestre através de imagens aéreas e de satélite. A reformulação do programa do Google trouxe novos recursos que prometem melhorar a experiência dos usuários, tais como o Voyager e o “This is Home”.

A reformulação da ferramenta foi pensada ao longo de dois anos pelo Google. No Voyager, é possível navegar por vários locais da Terra de forma interativa e com informações e guias feitos por parceiros. A BBC Earth, por exemplo, montou um tour dividido em seis categorias, permitindo a exploração de ilhas e montanhas ao redor do mundo. Se o usuário busca por algo mais lúdico, também é possível conhecer mais sobre a cultura Maia sendo guiado por Lola, personagem de Vila Sésamo.

Já na aba “This is Home”, o usuário poderá explorar muito além do entorno de sua própria casa. O Google Earth vai permitir uma “visita” a casas tradicionais de outras culturas do mundo. Assim, o usuário poderá entrar e conhecer como vivem famílias peruanas ou, até mesmo, pessoas que moram em iglus na Groenlândia.

Ainda na linha de aprendizado, o recurso “estou com sorte” revela lugares escondidos do mundo. Ao clicar nele, o usuário irá ver um lugar aleatório e poderá abrir os painéis com informações para conhecer mais. Caso não goste do que viu, será possível continuar trocando de local, já que há 20 mil disponíveis na ferramenta.

E a experiência do usuário não precisará ser solitária. No Android, será possível compartilhar as vistas encontradas com amigos: ao enxergar uma imagem que gosta, o usuário poderá mandar um “cartão postal” para os seus contatos, que ao clicarem no link, serão redirecionados para o local da foto.

Por enquanto, a novidade está disponível para o Chrome, mas deve chegar para o Android ainda nesta semana. Outros navegadores web e dispositivos iOS ainda não tem data para receber a atualização, mas a empresa afirma que será em breve.