Google é primeira gigante da internet a operar em Cuba - Link - Estadão

Os servidores de cache do Google começaram a funcionar em Cuba nesta quarta-feira, 26, para facilitar o armazenamento de dados transferidos pelos usuários do país latino-americano. Primeira gigante norte-americana de tecnologia a operar em Cuba, o Google promete internet mais rápida e melhor experiência de navegação no país.

De acordo com informações divulgadas pela rede de notícias CNBC, os servidores acionados pelo Google fazem parte da rede global de cache do Google. Estes dispositivos funcionam armazenando conteúdo trocado entre as pessoas — como um vídeo viral ou algum tipo de termo muito buscado na ferramenta de buscas.

Assim, ao invés de precisar percorrer longa distância para ser aramazenado em servidores de outro país, Cuba terá seu ponto de armazenamento local — anteriormente, o país governado por Raul Castro usava servidores da Venezuela, conectados por um cabo submarino. Este é um dos primeiros grandes passos do Google em direção ao país latino-americano.

“O impacto do funcionamento dos servidores será muito perceptível para os cubanos”, afirma o diretor de análises da Dyn, empresa global de monitoramento de internet, Doug Madory, em entrevista à CNBC. “A internet em Cuba ainda está em um processo lento de adaptação, que está se preparando para hospedar os serviços do Google. Será um marco.”

Início. Apesar dos últimos avanços, Cuba ainda possui o menor nível e conectividade à web no hemisfério ocidental do globo. Para grande parte dos moradores, a internet só pode ser acessada em um dos 240 pontos públicos de Wi-Fi. Afinal, uma hora de acesso à internet no País custa US$ 1,50 — valor alto para os cubanos, que ganham um salário médio de apenas US$ 25 ao mês.