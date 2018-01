Google faz homenagem a Machado de Assis no doodle do dia - Link - Estadão

Bruno Capelas/Estadão Doodle do dia homenageia Machado de Assis

"Aos vencedores, as batatas": nesta quarta-feira, 21, o Google faz uma homenagem especial ao escritor brasileiro Machado de Assis.

Em seu "doodle" do dia – ilustração que substitui o logo da empresa no buscador google.com em ocasiões especiais – a empresa comemora o 178º aniversário do autor de clássicos como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas.

Na ilustração, é possível ver menções a algumas das principais obras de Machado – a frase que abre este texto, de Quincas Borba, por exemplo, é representada com um pote de batatas. Há ainda referências a Esaú e Jacó, o casal Bentinho e Capitu, de Dom Casmurro, e O Alienista.

Nascido em 21 de junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis viveu até 1908. Além de seus romances, contos e crônicas, ele também é lembrado por ter sido fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras.