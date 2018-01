Google faz homenagem ao Dia da Independência nesta quinta-feira - Link - Estadão

Bruno Capelas/Estadão Doodle lembra os 195 anos da Independência do Brasil

Nesta quinta-feira, 7, o Google fez uma homenagem em seu doodle – uma ilustração que substitui o logo da empresa no buscador google.com em ocasiões especiais – ao Dia da Independência do Brasil.

Com uma animação simples, o símbolo do Google mostra a Bandeira Nacional e comemora o aniversário de 195 anos da Proclamação da Independência feita por Dom Pedro I às margens do Ipiranga, em São Paulo.

Não é a primeira vez que a empresa norte-americana faz homenagens ao Brasil e sua cultura -- recentemente, o buscador exibiu um doodle celebrando a obra e o aniversário do escritor Machado de Assis.