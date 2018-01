Google lança aplicativo para planejar viagens - Link - Estadão

Divulgação Google Trips é gratuito e está disponível para Android e iOS

Leia mais Agência de viagens cria excursão para caçar pokémons em São Paulo

O Google lançou nesta segunda-feira, 19, um novo aplicativo que promete ajudar no planejamento de viagens. Trata-se do Google Trips, um aplicativo gratuito disponível para Android e iOS que oferece guias para diversas cidades e ferramentas para ajudar os viajantes a organizar suas passagens e reservas de hotel. O aplicativo exibe informações de roteiro nas 200 maiores cidades do mundo.

O aplicativo ainda é capaz de fazer recomendações personalizadas com base em informações disponíveis em outros serviços do Google. A partir do Gmail, por exemplo, o app recolhe todas as suas reservas de viagens, automaticamente, e as organiza em viagens individuais.

O aplicativo é dividido em categorias como "roteiro do dia", "reservas", "coisas para fazer", "onde comer e beber", entre outras. Todo o conteúdo do app pode ficar disponível offline. Para isso, basta tocar no botão download para salvar as informaçoes no smartphone. Isso possibilita acessá-las mesmo se o usuário estiver se conexão com internet, o que é comum em viagens internacionais.

As recomendações do aplicativo são baseadas em passeios de outros viajantes. O app ainda auxilia o usuário a criar um roteiro com base nos lugares que ele deseja visitar. Para isso, basta selecionar o local e clicar no botão "+", que abre um mapa com atrações próximas ao local identificado. Outro destaque é o botão "magic wand", que sugere novas opções de destinos e possibilita que o roteiro seja alterado com poucos toques.