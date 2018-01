Google lança app para digitalizar fotos antigas - Link - Estadão

O Google lançou nesta quarta-feira, 16, um aplicativo que ajuda as pessoas a eternizarem as suas fotos antigas impressas. Chamado de PhotoScan, o novo serviço da companhia permite que o usuário escaneie suas fotos impressas com um smartphone e então as salve na sua biblioteca do Google Photos.

Para usar o PhotoScan, basta apontar a câmera do seu celular para uma foto, posicionando-a dentro da moldura. Em seguida, é só pressionar o botão principal para começar a digitalização e esperar o aplicativo fazer todo o trabalho.

De acordo com o Google, o app consegue até mesmo detectar as bordas da foto, endireitar a imagem, eliminar brilho e recortar a foto da maneira correta por meio da inteligência artificial do programa.

Uma vez que o processo for finalizado, você pode acessar e editar as imagens diretamente pelo app do Google Photos. O app já está disponível para Android e iOS.

No vídeo abaixo, é possível ver o app em funcionamento: