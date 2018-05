AFP Companhia quer bater de frente com Slack e Microsoft

O Google liberou nesta quarta-feira, 28, uma atualização para a ferramenta de bate-papo Hangouts, de olho no mercado de ferramentas de comunicação para empresas. O objetivo da empresa é competir com rivais como o Slack, que oferece uma espécie de WhatsApp para gestão de equipes, e o Workplace, desenvolvido pela gigante do software Microsoft.

O Hangouts Chat, que está sendo oferecido a usuários corporativos da suíte de aplicativos do Google, permite a troca de mensagens instantâneas por integrantes de uma equipe, incluindo conversas em grupo. O sistema também pode funcionar integrado a widgets para acessar dados de outros sistemas da empresa na mesma janela de conversas.

O serviço já havia sido revelado pelo Google em março do ano passado, mas a empresa só disponibilizou a nova versão para os usuários hoje. Atualmente, o pacote de aplicativos do Google, chamado G Suite, é usado por mais de 4 milhões de empresas, que pagam uma mensalidade de US$ 25 por usuário.

O Hangouts foi lançado pelo Google em 2013, como um serviço gratuito. Contudo, conforme a empresa expandiu seu alcance no mercado corporativo, a empresa tem aprimorado os recursos de suas ferramentas oferecidas para empresas.

Contudo, a empresa tem sofrido grande competição de outras empresas. O Slack, por exemplo, tem 50 mil empresas usando seu aplicativo de colaboração. A Microsoft, por outro lado, incluiu funcionalidades semelhantes no pacote Office 365, que oferece um conjunto de aplicativos para empresas, que inclui o Word, Excel e PowerPoint.

De acordo com a consultoria IDC, a Microsoft detém 37% do mercado, enquanto o Slack possui uma fatia de 5%. O mercado de softwares para colaboração de equipes movimentou cerca de US$ 2 bilhões em 2016, de acordo com estudo da consultoria.