Google Maps agora mostra se há vagas para estacionar no destino - Link - Estadão

Nova função do app Google Maps mostra nível de disponibilidade de vagas

O Google anunciou nesta terça-feira, 29, que o seu aplicativo de mapas passará a mostrar ícones que mostram a disponibilidade de vagas de estacionamento no local de destino do usuário. Por enquanto, o novo recurso está disponível em 25 cidades em todo o mundo, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. É possível ver os ícones de locais para estacionamento tanto na versão do Maps para Android como para iOS.

Para saber qual a disponibilidade de vagas no local para onde está indo, o usuário deve colocar o trajeto até o destino. O app mostrará automaticamente uma informação na parte inferior da tela que vai mostrar se é fácil, médio ou difícil encontrar uma vaga para estacionar. A classificação é baseada em dados históricos de estacionamento de na tecnologia de aprendizado de máquina (machine learning).

O recurso já está disponível nos Estados Unidos desde o início do ano. Além de São Paulo e Rio, a funcionalidade também foi liberada hoje em outras cidades pelo mundo como Amsterdã, Barcelona, Paris e Praga.