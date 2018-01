Google Maps agora permite criar e compartilhar listas de locais favoritos - Link - Estadão

Ganhando ares de rede social, o Google Maps anunciou um novo recurso nesta segunda-feira, 12: a plataforma agora permite que os usuários criem e compartilhem listas com seus lugares favoritos com amigos e usuários de redes sociais. A novidade já está disponível para Android e iOS.

Anunciada em seu blog oficial, a novidade permite que usuários criem listas como "os melhores restaurante japoneses da cidade" ou "as ruas mais bonitas", por exemplo. A partir daí, ele pode enviar a lista para amigos por meio de mensagens de texto, e-mail, redes sociais ou, até mesmo, SMS. Basta clicar no botão de compartilhamento e enviar o link da lista.

"Com milheres de locais disponíveis no Maps, não faltarão lugares para você conhecer", disse a empresa, por meio de seu blog oficial. "Agora que temos o mundo mapeado, é sua vez de criar o seu próprio mundo utilizando as listas de favoritos."

Todas as listas criadas pelos usuários ficarão armazenadas na seção "Seus Locais", que pode ser encontrada no menu lateral. Ao abrir uma lista, vários locais serão mostrados por meio de um ícone no próprio mapa do Google, mostrando se o usuário está próximo de algum dos lugares salvos.