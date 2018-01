Google Maps agora permite salvar mapas offline no cartão de memória - Link - Estadão

O Google anunciou nesta terça-feira, 9, uma atualização para o Google Maps que permite utilizar o sistema de navegação apenas quando o usuário estiver no Wi-Fi e, ainda, salvar mapas offline no cartão de memória do smartphone. Com estas duas novidades, os usuários do Google Maps poderão gastar menos dados de sua franquia móvel de internet e ainda economizar espaço no armazenamento interno dos seus dispositivos.

A primeira alteração é a possibilidade de usar o cartão de memória para salvar os mapas offline. Para isso, basta selecionar uma região e, independente do tamanho, escolher a opção de salvar no cartão de memória. Antes de concluir o download, o aplicativo irá exibir quanto será consumido do armazenamento.

Já a opção de utilizar o sistema de navegação apenas no Wi-Fi é positiva para quem está viajando para fora do País e não deseja pagar as taxas de roaming. Assim, basta selecionar, nas configurações do Maps, a opção "Apenas Wi-Fi". Com isso, a navegação funcionará apenas quando o usuário estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

De acordo com o Google, as duas novas funcionalidades ficarão disponíveis para usuários Android, de forma gradativa, a partir desta semana.