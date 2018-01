Google testa ferramenta para dar notas a filmes - Link - Estadão

Sites de classificações de filmes, como IMDb e Rotten Tomatoes, podem ficar preocupados: o Google está testando um novo recurso para dar notas a filmes. A novidade, no entanto, fica na praticidade da ferramenta: ao invés de ter que entrar em uma plataforma, todas as avaliações poderão ser feitas diretamente do serviço de buscas da gigante da tecnologia.

Segundo informações obtidas pelo site de tecnologia Techcrunch, a pessoa precisará apenas digitar o nome do filme no buscador. Em seguida, aparecerá uma guia — assim como acontece com restaurantes — onde o usuário poderá classificar se gostou ou não de um filme.

A partir das notas, o sistema do Google fará uma porcentagem da aprovação daquela obra. Na imagem divulgada, a série da HBO Westworld estava com 96% de aprovação, por exemplo.

Questionado sobre a nova funcionalidade, o Google confirmou que está realizando testes, mas declarou que não há nada concreto, por enquanto.