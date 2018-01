Google Tradutor ganha 13 novas línguas - Link - Estadão

Divulgação

O Google expandiu, nesta quarta-feira, 17, o suporte de idiomas de seu serviço de tradução. Agora 13 novas línguas foram acrescentadas, o que aumenta para 103 a quantidade de idiomas disponíveis na plataforma do Google Translate (ou Tradutor, aqui no Brasil). Com isso, segundo estimativas da gigante de internet, a cobertura do serviço chegaria a 99% da população online.

A lista dos novos idiomas traz o amárico, falado no norte e no centro da Etiópia; a língua corsa, um conjunto de dialetos toscanos empregado na ilha de Córsega na França; o frísio, uma língua nativa de mais da metade dos habitantes da província Friesland, na Holanda; o samoano, tradicionalmente falado nas ilhas de Samoa e que usa apenas 14 letras; entre outros como curdo, gaélico escocês, havaiano e luxemburguês.

“As 13 novas línguas ajudam a trazer 120 milhões de novas pessoas às bilhões que já podem se comunicar pelo Tradutor no mundo inteiro”, disse a empresa em uma mensagem em seu blog.

Em 2006, a equipe de desenvolvimento do serviço começou a utilizar a tecnologia de aprendizado de máquinas para gerar traduções entre inglês e árabe e chinês e russo. Desta forma, para acrescentar um idioma, é necessário que ele tenha uma forma escrita e que haja uma quantidade significativa de traduções disponível na internet.

“Usamos a aprendizagem de máquinas para identificar padrões estatísticos em grande escala, por isso nossas máquinas podem ‘aprender’ a língua.” Porém, como os documentos existentes não podem cobrir a amplitude de uma língua, o serviço conta ainda com a ajuda de comunidades de tradução.