Google vai deixar qualquer pessoa mandar fotos para Street View - Link - Estadão

Reprodução Google Street View foi lançado em 2007 e passou a permitir navegação em mapas com imagens em 360 graus

O Google anunciou nesta terça-feira, 3, que qualquer interessado agora pode contribuir com o Street View, serviço que mostra imagens de ruas e avenidas em 360 graus. Isso será possível, porque a empresa certificou a primeira câmera para captação de imagens no formato a partir de carros, a Insta360. O valor comercial do equipamento é de US$ 3,5 mil, mas a empresa também oferece outros tipos de equipamentos por empréstimo por meio do site oficial.

A nova câmera está pronta para uso em veículos e faz imagens em 360 graus com resolução 8K (oito vezes a resolução Full HD). Segundo o Google, será possível controlar a nova câmera a partir do aplicativo do Street View.

O plano do Google com a iniciativa, chamada de Street View Ready, é estimular as pessoas a contribuírem com a plataforma, para que a empresa possa reduzir a captação de imagens feitas pela sua equipe própria. A empresa, no entanto, só vai permitir o upload de imagens no sistema que tenham sido feitas com equipamentos certificados ou emprestados pelo próprio Google, por enquanto.