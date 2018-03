Renan Facciolo/Google Flávio Ferreira, diretor de parcerias de Android para a América Latina

Com 63,4 milhões de pessoas sem acesso a internet, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil é um dos mercados com maior potencial para o Android Go. Flávio Ferreira, diretor de parcerias de Android para a América Latina, conversou com o Estado sobre a estratégia para o sistema operacional na região nos próximos meses. Leia seguir trechos da entrevista:

Estado: Por que o Google lançou agora o Android Go?

Flávio Ferreira: Percebemos que, ao mesmo tempo em que o Android precisa ser sempre o mais avançado e moderno possível, o Google tinha de ser capaz de continuar atendendo clientes que estão tendo sua primeira experiência com smartphones e com internet, que têm problemas sérios de experiência com os seus celulares.

Como o Google trabalhava para garantir uma boa experiência com o Android em qualquer dispositivo até agora?

Trabalhamos muito próximos aos fabricantes para compartilhar tecnologias e treiná-los. Além disso, certificamos esses aparelhos para garantir que eles rodem bem o sistema. Mas também respeitamos as mudanças que cada fabricante decide fazer no Android e monitoramos se essas alterações obedecem parâmetros mínimo de qualidade.

Apenas países emergentes terão aparelhos com Android Go?

Não. Ele é um sistema operacional que está disponível para os fabricantes lançarem nos países estratégicos para ele. Mas quando construímos o Android Go pensamos em países como Índia, Brasil e México.

Por que o Brasil será foco para o Android Go?

O Brasil é uma prioridade do Google de modo geral. Recentemente, o IBGE divulgou a quantidade de brasileiros que não têm acesso à internet ou não fazem isso frequentemente e o Android Go vai ajudar essas pessoas. Porém, são os fabricantes que decidem quais aparelhos serão lançados e quando.

Quando os smartphones com o sistema chegarão ao País?

Até o final do ano devemos ter alguns modelos no mercado.

Atualmente só existem versões Go de aplicativos do Google. Isso não vai prejudicar a experiência do usuário?

Adaptamos os nossos aplicativos principais para que eles fiquem mais leves, ocupem menos espaço e funcionem de forma mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, estamos estimulando os desenvolvedores de outras empresas para que criem versões mais adaptadas para o Android Go.

Como o Google pretende incentivar os desenvolvedores?

O Google Play (loja de aplicativos do Google) vai dar mais destaque aos aplicativos que também possuem versões para o Android Go. Para os usuários de Go, vamos mostrar primeiro as versões mais leves e compatíveis com o sistema operacional dele quando navegar na loja de aplicativos.