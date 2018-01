Google vende 5 milhões de dispositivos de realidade virtual Cardboard - Link - Estadão

Reuters

O Google anunciou ontem que vendeu 5 milhões de unidades do óculos de realidade virtual Cardboard, um dispositivo simples de papelão que permite aos usuários experimentar realidade virtual por meio de aplicativos para celulares. Em maio do ano passado, as vendas do produto chegaram a 1 milhão de unidades, o que demonstra o interesse pelo dispositivo, que foi lançado pelo gigante das buscas em junho de 2014.

Com estes números, o Cardboard é disparado o dispositivo de realidade virtual mais popular. Em entrevista à revista Time, o vice-presidente de realidade virtual da empresa, Clay Bavor, disse que a principal vantagem do Cardboard é que qualquer pessoa que tem um smartphone pode utilizá-lo. “Existe algo importante e poderoso nisso”, disse ele.

A empresa revelou ainda que o aplicativo do Cardboard já foi baixado mais de 25 milhões de vezes na loja Google Play.

A gigante da tecnologia informou ainda que mais de 350 mil horas de vídeos no YouTube foram assistidos em realidade virtual e mais de 750 mil fotos foram tiradas pelo aplicativo de câmera do Cardboard, lançado no mês passado.

O Google tem explorado a realidade virtual há algum tempo, mas a empresa anunciou investimentos maiores neste mês, estabelecendo uma nova divisão para realidade virtual.

Faça você mesmo. Qualquer pessoa pode produzir seu próprio Cardboard. O Google oferece um tutorial para a construção do dispositivo com papelão, lentes especiais e ímãs. Em seguida, basta acoplar um smartphone – pode ser um Android ou mesmo um iPhone – com tela de até 6 polegadas para ter a experiência de imersão. Também é possível comprá-lo já montado por cerca de R$ 50.

