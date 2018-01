Grupo de cantoras japonesas perde dinheiro com roubo ao site Coincheck - Link - Estadão

Kim Kyung-Hoon/Reuters Meninas japonesas formam banda de música POP sobre criptomoedas

O ataque cibernético à plataforma de negociações de critpomoedas japonesa Coincheck deixou muitos investidores arrasados, mas poucos deles foram tão impactados quanto um grupo de cantoras pop do Japão. O Virtual Currency Girls (Meninas da moeda virtual, em tradução livre), lançado em 18 de janeiro, acabou perdendo dinheiro, porque parte do dinheiro pago pelas apresentações do grupo é feito em moeda virtual.

Vestidas com uniformes de faxineiras e munidas de máscaras de luta mexicana, as oito meninas com idades de 15 e 22 anos se apresentam como a nova aposta de divulgação das critpomoedas no país. Isso porque dentro e fora dos palcos cada uma das cantoras representa uma moeda -- Bitcoin, Ethereum e até Mona -- e são apresentadas como especialistas do assunto.

“Queremos mostrar para o Japão as possibilidades da moeda virtual através do entretenimento. As criptomoedas não são apenas investimentos especulativos, mas uma ótima tecnologia que mudará o futuro”, disse Rara Naruse, a ‘Bitcoin Cash’ do grupo, ao site da revista Forbes.

“Nosso gerente se ofereceu para nos pagar no iene, mas declinamos”, disse nesta segunda-feira, 29, Hinano Shirahama, que é o personagem ‘Bitcoin’ da banda. Segundo Shirahama, as meninas vão permanecer juntas mesmo após os ataques e seus shows e produtos continuarão sendo vendidos em moedas virtuais.

O valor perdido pelo grupo ainda não foi divulgado, mas engana-se quem acha que as meninas guardaram algum rancor das moedas digitais. “Coincheck tem alguma responsabilidade, mas o verdadeiro culpado é o hacker”, disse Koharu Kamikawa usando sua máscara de orelhas com o logotipo da moeda digital NEM em sua testa.

Roubo. O ataque a Coincheck, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do Japão e da Ásia, foi considerado um dos maiores golpes a popularização da segurança das criptomoedas no mundo. Em poucas horas, aproximadamente 58 bilhões de ienes (US$ 534 milhões) da criptomoeda NEM desapareceram do mercado.

O ataque alertou os investidores em criptomoedas. A NEM é a 10ª maior moeda do mercado atualmente.