Hackers invadem conta de executivo responsável por 'Pokémon Go' - Link - Estadão

Hackers do grupo Our Mine invadiram nesta domingo, 31, contas de redes sociais do presidente executivo da criadora do Pokémon Go, John Hanke. Responsável pela desenvolvedora Niantic, Hanke teve mensagens publicadas em seu Twitter com a hashtag #PokemonGo4Brazil. O grupo também afirma que invadiu as contas do executivo no Foursquare e no Facebook, embora não haja evidências da invasão dessas outras redes sociais.

Nos tuítes publicados na conta de Hanke, integrantes do Our Mine afirmavam que a senha do executivo era fácil demais e que, além de protestar pela demora do lançamento do game para celulares no Brasil, também estavam testando a segurança digital do executivo da Niantic.

Em reportagem publicada pela revista Forbes, um membro do OurMine explica que a invasão foi feita em nome do Brasil, da Argentina e do Chile — países que ainda não receberam um data de lançamento oficial do jogo. A Niantic não divulga nenhuma nenhuma previsão de quando o jogo vai estrear no Brasil, embora alguns sites – a partir de informações coletadas a partir dos servidores da empresa – afirmem que a estreia acontecerá em breve.

O grupo de cibercriminosos é o mesmo que invadiu, recentemente, contas de Mark Zuckerberg e Jack Dorsey, presidentes executivos do Facebook e do Twitter, respectivamente. John Hanke e a Niantic não se pronunciaram sobre a invasão.