Ideia de chamar rua em Paris de Steve Jobs deixa partidos de esquerda revoltados - Link - Estadão

Reuters Steve Jobs pode se tornar o nome de uma rua em Paris, na França

Uma proposta para nominar uma rua em homenagem ao falecido cofundador e presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, dividiu o conselho municipal de esquerda de um distrito de Paris.

O prefeito do distrito quer nomear uma das várias novas ruas ao redor do centro de startups de alta tecnologia Halle Freyssinet de "Rue Steve Jobs", em homenagem ao inventor do iPhone, que faleceu em 2011.

Mas os conselhos locais dos partidos Verde e Comunista do 13º distrito de Paris não gostam da ideia, por causa das práticas sociais e fiscais da Apple.

"Steve Jobs foi escolhido por causa de seu impacto no desenvolvimento da computação pessoal e porque ele era um empreendedor", disse uma porta-voz do prefeito Jerome Coumet, defendendo a proposta.

Mas os conselheiros de esquerda não estão impressionados pela reputação e legado de Jobs. Eles criticam as condições de trabalho dos chineses terceirizados pela Apple, assim como as alegações de que a gigante de tecnologia tem utilizado métodos de evasão fiscal na Irlanda, que têm sido criticados pela Comissão Europeia.

O conselho da cidade de Paris, no qual os partidos de esquerda têm a maioria, votará sobre o assunto em algum momento na semana que vem.