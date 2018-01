Impressora 3D para smartphone imprime objetos a partir de moldes e fotos - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Já imaginou fazer impressões 3D em qualquer lugar e usando apenas um celular? Esta é a ideia da OLO, uma impressora 3D portátil e que busca financiamento coletivo por meio do site norte-americano Kickstarter.

A OLO faz sucesso porque quer democratizar o acesso às impressoras 3D, ainda distantes da maior parte da população. Basta conectar o aparelho a um smartphone, acessar o aplicativo e escolher o que quer imprimir. O produto possui uma série de objetos com moldes já prontos, permite compartilhar projetos com outros usuários, e, até mesmo, criar objetos a partir de fotos e imagens.

Ao terminar o projeto no aplicativo, a pessoa precisa apenas inserir a quantidade necessária de resina na impressora 3D e iniciar o processo, que demora poucos minutos. O aparelho ainda permite que sejam usadas cores diferentes de resina.

A impressora 3D compacta, que é compatível com os sistemas iOS, Android e Windows Phone, já alcançou a meta exigida pelo financiamento, arrecadando quase US$ 1 milhão.

De acordo com os criadores, a impressora 3D OLO deve chegar ao mercado em junho de 2016 com preço de US$ 99.