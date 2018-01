Inspirado em Pokémon, livro mostra anatomia de monstrinhos - Link - Estadão

Já imaginou onde fica o coração do Pikachu? E qual o tamanho do cérebro de um Magikarp? O norte-americano Christopher Douglas Stoll imaginou. O rapaz desenhou e escreveu o livro PokéNatomy, um guia que recria e reimagina a anatomia dos monstrinhos da franquia Pokémon e que passou por um bem-sucedido financiamento coletivo no site Kickstarter.

Em seus trabalhos, publicados em sua página oficial e agora compilados em um livro, Stoll imagina como seria a estrutura óssea, os órgãos e os músculos dos principais monstrinhos da franquia, como Pikachu, Bulbasaur e Squirtle.

Além disso, o artista escreveu algumas características biológicas dos pokémons. O Pikachu, por exemplo, tem uma expectativa de vida de 20 anos e a cor amarela serve para avisar a predadores de que ele é perigoso. Enquanto isso, o Lapras, que surgiu há 60 milhões de anos, tem uma gestação de 22 meses. " Alguma vez você já se perguntou o que Digglett faz debaixo do solo? Como o Ditto se transforma? Como o Magnimite se reproduz?", indaga Stoll no texto do projeto.

O projeto de Stoll no Kickstarter tinha o objetivo de captar US$ 20 mil — e, no fechamento desta matéria, o financiamento já estava terminado em quase US$ 35 mil.