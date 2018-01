Instagram agora permite salvar vídeos após transmissões ao vivo - Link - Estadão

REUTERS/Mario Anzuoni/Files O Instagram flexibilizou suas transmissões ao vivo

O Instagram anunciou nesta segunda-feira, 20, uma nova funcionalidade para suas transmissões ao vivo. A partir de agora, ao invés de apenas sumir ao final da transmissão, os vídeos ao vivo ficarão disponíveis para download para usuários do serviço. A ideia, segundo a empresa, é flexibilizar mais o recurso, permitindo que usários reaproveitem o material exibido.

Anteriormente, ao final da transmissão, o vídeo no Instagram desaparecia e não ficava disponível para ser assistido novamente. Com a atualização, o usuário precisará apenas clicar no botão de download, exibido ao final do vídeo, para guardar o conteúdo em seu próprio celular.

A empresa ressalta, porém, que o vídeo não ficará automaticamente disponível em seu perfil no Instagram. E o download também não irá salvar os comentários, visualização e curtidas feitos durante a transmissão ao vivo.

"Esta é a primeira de muitas novidades que lançaremos para os vídeos ao vivo neste ano", disse a empresa por meio de seu blog oficial. "É um recurso para relembrar, especialmente se algo incrível acontecer durante a transmissão."

Segundo o Instagram, esta atualização estará disponível como parte do Instagram versão 10.12 na Apple App Store e Google Play.