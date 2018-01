Instagram já foi instalado 1 bilhão de vezes em dispositivos Android - Link - Estadão

O aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos Instagram alcançou nesta terça-feira, 23, a marca de 1 bilhão de downloads em aparelhos com sistema operacional Android. Com isso, o aplicativo passa a ser o 19º a alcançar a marca e o quarto de propriedade da empresa de Mark Zuckerberg. O Facebook é proprietário do Instagram e de outros aplicativos, como WhatsApp.

O número alcançado pelo Instagram é curioso, uma vez que a rede social possui aproximadamente 500 milhões de contas em todo o mundo. O que acontece, segundo o site Android Police, é que a Play Store — loja oficial de apps para Android — não soma usuários únicos, mas calcula todas as vezes que o aplicativo é baixado e instalado.

As 10 fotos mais curtidas das personalidades brasileiras no Instagram











Foto: Reuters O camisa 10 da seleção brasileira e jogador do time espanhol Barcelona tirou uma foto com seu filho, David, e recebeu 1,5 milhão de curtidas. É a imagem mais popular do Instagram em 2015. Foto: Reprodução Com 488 mil curtidas, a foto da vlogueira Kéfera com a cantora Demi Lovato ocupou a segunda posição nas fotos mais curtidas no Instagram do Brasil. Foto: Reprodução Os zagueiros da seleção brasileira David Luiz e Thiago Silva reuniram seus filhos e postaram a foto no Instagram, redendo 455 mil curtidas no perfil de David. Foto: Reprodução A atriz Bruna Marquezine fez um post patrocinado e ganhou 410 mil curtidas com a foto, se tornando a quarta mais popular do Instagram Foto: Reprodução O cantor sertanejo Luan Santana fez uma homenagem para o cantor Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de trânsito. A foto rendeu 407 mil curtidas, se tornando a quinta mais popular do Instagram. Foto: Reprodução A modelo Gisele Bündchen postou uma foto com seu marido, Tom Brady, após ele ganhar um campeonato de futebol americano. A foto gerou mais de 380 mil curtidas. Foto: Reprodução Outro jogador da Seleção Brasileira no ranking. Desta vez, Daniel Alves postou uma foto com Neymar, gerando 366 mil curtidas. A modelo brasileira e integrante da Victoria's Secrets Adriana Lima postou uma foto de um ensaio. Foram quase 360 mil curtidas. Mais um jogador da Seleção: a foto dele com o goleiro espanhol Casillas gerou 334 mil curtidas e é a nona mais curtida no Instagram. A foto de Thiago Silva é quase a mesma que David Luiz postou. Só que a de Thiago gerou menos curtidas — "apenas" 330 mil — e se tornou a 10ª mais popular no Instagram.

Para Mark Zuckerberg a marca é uma conquista. Antes do Instagram, o jovem já tinha visto o app do próprio Facebook, do WhatsApp e do Messenger alcançado a marca de 1 bilhão de downloads. Agora, Zuckerberg é responsável por quatro dos 19 aplicativos que já chegaram a 1 bilhão de downloads.

Mudanças. O aplicativo de fotos e vídeos está passando por constantes mudanças recentemente. Além de novas funcionalidades para a descoberta de vídeos, o app está buscando ficar mais parecido com o Snapchat, rede social para troca de vídeos e fotos de maneira instantânea.

Recentemente, por exemplo, o app de Zuckerberg lançou o "Stories”, recurso que vai permitir que usuários compartilhem fotos e vídeos para ficarem disponíveis durante 24 horas.