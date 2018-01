Instagram Stories chega a 100 milhões de usuários - Link - Estadão

Quando o Instagram anunciou o novo recurso Stories, parecia apenas mais um clone do app rival Snapchat. Entretanto, parece que as coisas deram certo. Em entrevista ao Buzzfeed, o presidente executivo do Instagram, Kevin Systrom, afirmou que o recurso, que permite postar fotos e vídeos que somem em 24 horas já conta com mais de 100 milhões de usuários ativos diários. O Snapchat, por outro lado, tem pouco mais de 150 milhões de usuários ativos por dia.

"Temos vários funcionários que acreditam na efemeridade de conteúdo", disse Kevin Systrom ao site do Buzzfeed. "Eu queria ter certeza de que estávamos fazendo a coisa certa para a comunidade de usuários e que não estávamos apenas reagindo a algo, a alguma coisa. A efemeridade do conteúdo tinha que ser adotada de uma forma que funcione. E funcionou."

O Instagram Stories é um recurso dentro do próprio app que permite que os usuários postem fotos e vídeos para desaparecerem em 24 horas, exbindo o conteúdo apenas pelo período e em ordem cronológica. O recurso foi anunciado oficialmente em 2 de agosto deste ano, o que mostra um crescimento acelerado no uso da ferramenta.

Sede. O Instagram, que hoje tem mais de 500 milhões de usuários ativos por mês, também inaugurou uma nova sede em Menlo Park, na Califórnia, nos Estados Unidos. O edifício de três andares, que fica a poucos passos da sede do Facebook, tem o objetivo de criar a sensação de que as pessoas estão "em uma versão 3D do próprio aplicativo". De acordo com o Instagram, cerca de 350 pessoas já tem acesso ao prédio, que tem cozinhas em cada andar e uma biblioteca completa.