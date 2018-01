Instagram Stories lança máscaras, filtros e novos recursos - Link - Estadão

REUTERS/Mario Anzuoni/Files Contra o Snapchat, Instagram lançou novos recursos gráficos

Em mais um capítulo da guerra entre as duas empresas, o Instagram anunciou nesta terça-feira, 16, novos recursos para o Stories que acirram ainda mais a competição com o Snapchat. Agora, o aplicativo de fotos de Zuckerberg também passa a permitir que os usuários acrescentem máscaras e filtros em suas publicações, além de inserir novos recursos gráficos e de edição.

As máscaras do Instagram permitem que o usuário acrescente recursos visuais em seu rosto, transformando uma selfie ou um vídeo em algo um pouco mais divertido — assim como acontece no Snapchat há mais de um ano. Na rede social de Zuckerberg, porém, o usuário ainda conta com apenas 8 opções de máscaras — como uma coroa de princesa e equações matemáticas girando ao redor da cabeça —, enquanto o Snapchat apresenta quase 19 opções.

Instagram As oito máscaras do Instagram permitem que usuário acrescente recursos de realidade aumentada em selfies e vídeos

Para usar o recurso de máscaras no Instagram, basta abrir a câmera e tocar no ícone em formato de rosto no canto inferior direito da tela. A partir daí, só escolher e testar os efeitos em seu rosto — que também podem ser usados com os amigos para câmera frontal ou câmera traseira — e enviar para os amigos em Direct ou no próprio Stories.

Recursos. Além das máscaras, o Instagram também anunciou o recurso de Rebobinar — disponível junto com Boomerang e o Mãos livres. Com este novo modo de filmagem, o usuário pode gravar vídeos de trás para frente. "Solte um microfone e veja-o voar de volta para suas mãos. Capture uma fonte de água e compartilhe o registro do líquido fluindo de volta para a fonte. Desafie as leis da física em qualquer lugar", explica a plataforma.

Por fim, o Instagram também lançou adesivos de hashtag, que pode adicionar contextos às publicações, e a função de borracha, que permite apagar desenhos e remover cores em uma imagem.