Inteligência artificial do Google vence melhor jogador de Go do mundo - Link - Estadão

EFE/Wu Hong Partida de Go entre o sistema do Google e o campeão mundial Ke Jie

O programa de Inteligência Artificial (IA) do Google, chamada AlphaGo, derrotou o melhor jogador de Go do mundo, Ke Jie, nesta terça-feira, 23, em Wuzhen, na China.

No primeiro dos três jogos programados, AlphaGo venceu Ke Jie na frente de oficiais chineses e do presidente da Alphabet, holding que controla o Google, Eric Schmidt. O programa já venceu um jogador profissional de Go da Coreia do Sul no ano passado.

A vitória sobre o jogador número 1 do mundo - o que muitas pessoas acharam que levaria décadas para acontecer - mostra o potencial da Inteligência Artificial para substituir seres humanos em tarefas complexas.

O Google vê Pequim como uma porta para voltar ao país, após sete anos de bloqueio. A capital chinesa quer virar o principal player do mercado de inteligência artificial. Em março, a ferramenta de busca da China, Baidu Inc, lançou um laboratório de Inteligência Artificial junto com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma do governo chinês.

Ganhar a capital pode ser mais difícil. O jogo foi transmitido ao vivo pelo canal da empresa no Youtube, enquanto executivos da DeepMind, - empresa que desenvolveu o AlphaGo, - mandavam atualizações pelo Twitter. Ambas as redes sociais são bloqueadas na China.

O Google tirou a ferramenta de busca da China depois de se recusar a auto-censurar a internet, um pedido de Pequim. Desde então, o serviço está inacessível por causa do firewall (programa anti-invasão) chinês.

O jogo contra Ke Jie - a segunda vez que o AlphaGo concorreu contra um mestre de Go em evento aberto ao público - representa mais um passo na construção de uma ponte entre o Google e a China nos anos recentes.

A empresa anunciou planos de trazer alguns serviços de volta para o país, incluindo o app Google Play. Em março, também disse que usuários chineses poderiam acessar o app móvel do Google Tradutor. Como AlphaGo, o Google Tradutor também usa software desenvolvido pela DeepMind.

Go, jogo secular e popular em países como China, Coreia do Sul e Japão, envolve dois jogadores que movem peças brancas e pretas em um tabuleiro, com o objetivo de conquistar território.

O jogo é o favorito de pesquisadores de inteligência artificial devido ao grande número de resultados, comparado com outros jogos, como xadrez ocidental. De acordo com o Google, há mais potenciais posições em uma partida de Go do que átomos no universo.