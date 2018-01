Investigação sobre cibercrime ainda é lenta - Link - Estadão

REUTERS

Os bancos têm equipes de segurança não só para desenvolver tecnologia para aumentar a segurança dos clientes, mas também para investigar fraudes eletrônicas. A cada caso identificado, eles colaboram com as polícias Civil e Federal — que têm divisões especializadas em investigar crimes eletrônicos – para tentar identificar os responsáveis. A apuração dos crimes e punição dos responsáveis, contudo, ainda acontece de forma lenta em todo o País.

Leia também:

Cibercrime faz bancos perderem R$ 1,8 bilhão

Sites ajudam pessoas a dividir as refeições

Na Polícia Civil de São Paulo, o delegado José Mariano de Araujo Filho está à frente da divisão de inteligência, que apoia investigações sobre crimes eletrônicos em todo o Estado. Diariamente, a equipe de cinco pessoas vasculha a internet em busca de evidências que possam ajudar a associar cibercriminosos às ocorrências registradas pelas vítimas de crimes como fraudes eletrônicas, furto de dados pessoais, pornografia infantil, entre outros.

“Fazemos quase o papel de integrantes desses grupos para obter informações que possam nos ajudar a solucionar crimes”, diz o delegado. “Nem sempre é fácil se infiltrar, pois não falta articulação entre seus membros.”

De acordo com Mariano, a principal dificuldade está em coletar provas contra os cibercriminosos. “A burocracia para que possamos obter os dados com as operadoras de telecomunicações é muito grande. Nesses casos, é preciso coletar a prova em tempo real, caso contrário perdemos a chance de identificar os responsáveis”, diz Mariano.

Segundo o delegado, a polícia tem o direito de solicitar os dados de cadastro de internautas em caso de suspeita de um crime, mas a maioria das empresas só entrega as informações mediante ordem judicial. A demora emperra as investigações policiais, já que a identificação pode levar até seis meses.

Outro fator que atrapalha o trabalho das autoridades é a falta de uma legislação adequada. “Durante muito tempo, acreditava-se que o Código Penal seria suficiente para os meios eletrônicos”, diz Mariano. A dificuldade em enquadrar certos crimes, como a criação de vírus para computadores, despertou a necessidade uma legislação específica para esses crimes.

A lei nº 12.737/2012, conhecida como ‘Carolina Dieckmann’ – em referência à sua aprovação logo após o vazamento de fotos íntimas da atriz – lista infrações no ambiente digital. Ela entrou em vigor em abril de 2013, mas pouco mudou o cotidiano da Polícia Civil. “Essa lei não teve redação adequada e, é difícil de aplicar. Continuamos aplicando o Código Penal aos crimes eletrônicos”, diz o delegado.

O uso de uma lei que não foi criada para a era digital, porém, atrapalha o trabalho da polícia. Como os crimes eletrônicos são classificados como qualquer outro crime cometido no mundo real, não há estatísticas oficiais que mostrem a evolução dessas práticas ilícitas no País.