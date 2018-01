ITS-Rio vence prêmio do Google para ONGs e ganha R$ 1,5 milhão - Link - Estadão

Divulgação Equipe do ITS-Rio na premiação do Google

O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio) foi um dos vencedores da quinta edição do Desafio de Impacto Social, prêmio do Google que valoriza organizações não-governamentais (ONGs) que utilizam tecnologia para mudar o dia-a-dia das pessoas.

Premiado como melhor iniciativa da Região Sudeste, o centro de pesquisas independente recebeu um prêmio de R$ 1,5 milhão para a criação de uma plataforma que busque promover o debate e a criação de políticas públicas.

A meta é criar um ambiente que consiga recriar experiências anteriores dos próprios membros do ITS-Rio – entre eles, o advogado Ronaldo Lemos e o professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Carlos Affonso de Souza, que atuaram ativamente na construção do Marco Civil da Internet, uma das primeiras leis brasileiras construídas de forma colaborativa com o apoio da rede.

Premiação. Mais de mil ONGs participaram do prêmio, que teve em seu júri personalidades como a Atriz Regina Casé e a artista plástica Adriana Varejão, além de Jacqueline Fuller, diretora do Google.org.

Além do ITS-Rio, outras quatro iniciativas foram premiadas pelo Google: Vetor Brasil (que conecta jovens a cargos públicos), Arredondar (que transforma compras em oportunidades de doação para ONGs), IPAM Amazônia (para auxiliar comunidades indígenas a se adaptar a mudanças climáticas) e Transparência Brasil (que monitora gastos públicos em infraestrutura escolar) – esta última, escolhida pelo voto popular.