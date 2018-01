Japão registra primeira morte envolvendo Pokémon Go - Link - Estadão

Kyodo/via Reuters Flores são colocadas em ponto de estrada em Tokushima, sudoeste japonês, onde idosa foi atropelada enquanto jogava Pokémon Go

O Japão registrou nesta quinta-feira, 25, a primeira morte envolvendo Pokémon Go: segundo a polícia japonesa, o japonês Kenji Goo, de 39 anos, foi preso ontem depois que atropelou duas mulheres em uma estrada da cidade de Tokushima, no sudoeste do Japão, provocando a morte de uma delas, de 72 anos.

Segundo a polícia japonesa, o homem disse aos investigadores que estava "jogando Pokémon Go", informou a agência Kyodo.

A outra mulher envolvida no acidente, de 60 anos, sofreu uma lesão no quadril como consequência do acidente, que aconteceu na última terça-feira, 23.

"O motorista ainda está sob custódia. Ainda não se tomou uma decisão sobre prosseguir ou não com uma acusação formal", disse um porta-voz da polícia.

Um porta-voz da Niantic, desenvolvedora do Pokémon Go em parceria com a Pokémon Company, ligada à Nintendo, disse que a empresa acrescentou uma mensagem de alerta à tela do jogo quando detecta um aumento de velocidade pedindo ao jogador para confirmar que não está dirigindo.

Um porta-voz da Nintendo ofereceu suas condolências à família da mulher morta.

O aplicativo, que usa a tecnologia de geolocalização GPS, visa buscar no mundo real as criaturas virtuais que aparecem aleatoriamente, distraindo seus usuários.

Desde o estreia do jogo no país asiático, já aconteceram 79 acidentes de automóvel e bicicleta vinculados ao Pokémon Go, segundo estatísticas da Agência Nacional de Polícia do Japão.