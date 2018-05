Jhaan Elker/ Washington Post Para Facebook, experiência de usuários com realidade virtual só está começando

O que esperar da tecnologia de realidade virtual nos próximos anos? Mike Schroepfer, diretor de tecnologia do Facebook, falou com o Estado sobre o assunto. Leia a seguir, trechos da entrevista:

Estado: Qual é o modelo de negócios do Facebook para realidade virtual? Qual é o futuro do setor?

Mike Schroepfer: Quando entrei no Facebook, tínhamos vários produtos sem modelos de negócios definidos. Chegamos a ter 1 bilhão de usuários no Facebook Messenger sem saber como ganhar um centavo. Também fizemos isso com Instagram e WhatsApp. A realidade virtual ainda está no começo de uma jornada de pelo menos cinco anos. Podemos criar múltiplos modelos de negócios, como comércio, receita com dispositivos e venda de apps. Anúncios são uma possibilidade.

Mark Zuckerberg já disse muitas vezes que inteligência artificial será a solução para os problemas do Facebook. Por quê?

Vejo que as pessoas têm duas visões sobre inteligência artificial: ou estão animadas ou muito preocupadas. Acreditamos que ela é a melhor ferramenta para dar conta do volume de ações que temos de tomar contra pessoas mal intencionadas que distribuem discurso de ódio, imagens agressivas, bullying ou spam. Precisamos trabalhar duro para construir um sistema neutro, mas ele será mais eficiente que revisores humanos.

Um dia será possível retirar o discurso de ódio, bullying e outras coisas do Facebook?

Não, porque isso acontece em muitos lugares, há muito tempo. Deveríamos fingir que não acontece? Claro que não. Devemos tentar tirar isso da nossa plataforma.

O sr. depôs por cinco horas no Parlamento britânico, mas parece não ter sido suficiente e agora eles querem ouvir Zuckerberg. Qual a sua opinião sobre isso?

Não posso falar por Mark. Fiquei cinco horas no Parlamento britânico e tentei responder às perguntas. Espero ter sido compreendido, mas cabe às autoridades do Reino Unido dizerem o que desejam.

Considerando o período turbulento que o Facebook tem passado, o sr. está otimista sobre o futuro?

Sim, estou muito otimista sobre o futuro. Há muitos desafios.

