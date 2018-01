Kanye West pede US$1 bi a Zuckerberg por suas ideias - Link - Estadão

REUTERS

O rapper e estilista Kanye West, que diz que tem dívidas somando US$ 53 milhões, pediu que o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, investisse US$ 1 bilhão em suas ideias.

West pediu que seus seguidores no Twitter peçam a Zuckerberg que o apoie. “Mundo, por favor tuítem, usem FaceTime, Facebook, Instagram, o que quer que vocês tenham para conseguir que Mark me apoie”, tuitou West.

O rapper também pediu ao presidente-executivo da Alphabet Larry Page para ajudá-lo com seus problemas financeiros.

West, que alegou que “ainda tinha US$ 53 milhões em dívidas pessoais”, disse que as pessoas não dão dinheiro a “artistas reais” como ele, mas em vez disso abrem escolas na África.

Nem Zuckerberg nem Page possuem contas verificadas no Twitter.

West, que é casado com a estrela de reality shows Kim Kardashian, tem colocado dezenas de milhões de dólares em sua marca de moda. Segundo o site Business Insider, sua mais recente linha de roupas está vendendo sobretudos e jaquetas de alta qualidade por valores de até US$ 3 mil a US$ 4 mil dólares. Só as calças de moletom de Kanye custam US$ 510.

