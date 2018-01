Kéfera e Whindersson estão entre os destaques do YouTube em 2016 - Link - Estadão

O YouTube divulgou nesta quarta-feira, 7, a lista dos vídeos de maior destaque ao longo do ano de 2016. Dentre os canais na lista de destaques gerais está o maior youtuber do País, Whindersson Nunes, a celebridade Kéfera e o canal de humor Porta dos Fundos. Além disso, a plataforma de vídeos também divulgou destaques específicos nas categorias de games, música, infantil e TV & Cinema.

Como é feito todo ano, o YouTube divulga uma retrospectiva — chamada YouTube Rewind — na qual elenca os vídeos de maior destaque ao longo do ano, levando em conta comentários, curtidas e visualizações. Neste ano, a plataforma dividiu seus destaques em cinco categorias: Geral, Música, TV & Cinema, Infantil e Games.

Na categoria principal, estão presentes youtubers de grande alcance e seguidores no País, como Whindersson Nunes, Kéfera e Flavia Calina. Outros youtubers menores acabaram entrando na lista por conta de vídeos de grande repercussão, como Jonatas Ferreira (que filmou a cantora Ivete Sangalo com ciúmes do marido em um show) e o Canal da Juuh, com o vídeo no qual a youtuber corta o próprio cabelo e mostra o resultado.

Além disso, figurou uma polêmica nos destaques do YouTube: a youtuber inglesa Marina Joyce, que comoveu ao internet no meio do ano após fãs desconfiarem que ela estava sendo mantida em cativeiro, está entre os destaques de 2016.

Enquanto isso, nas outras três categorias, nada de novo: em música, clipes de cantores como Luan Santana, Anitta e Rihanna; na categoria infantil, clássicos da garotada como Galinha Pintadinha, Marsha e o Urso, Turma da Mônica e o Mundo Bita. Em games, também foram os esperados, com duas aparições de rezendeevil e Authentic Games, além de vídeos sobre o game Pokémon Go.

Já TV & Cinema, um resultado diverso: a novela Cúmplices de um Resgate, Pânico na Band, trailer do filme Esquadrão Suicida e, até mesmo, uma pegadinha do programa do apresentador Silvio Santos.

Abaixo, veja a lista completa:

Geral

Criança de Rico e Criança de Pobre, de Whindersson Nunes

As inadequadas gírias, do Canal Canalha

Fui corta (sic) meu cabelo, e olha só o que aconteceu, do Canal da Juuh

Xuxa Meneghel, do Porta dos Fundos

Lendária Sarrada no Ar, do MrPoladoful

Biel - Não Faz Sentido, do Felipe Neto

Trailer do meu filme!, da Kéfera

Ivete Sangalo fica com ciúmes do marido, de Jonatas Ferreira

Date outfit ideas, de Marina Joyce

Uma manhã de atividades, de Flavia Calina

Música

Bumbum Granada (KondZilla), de MCs Zaac & Jerry

O Nosso Santo Bateu – Na Praia Ao Vivo, de Matheus & Kauan

50 Reais, de Naiara Azevedo Ft. Maiara e Maraisa

Essa Mina É Louca, de Anitta Part. Jhama

Work (Explicit) ft. Drake, de Rihanna

Work from Home ft. Ty Dolla $ign, de Fifth Harmony

Cheia de Marra (KondZilla), de MC Livinho

This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna, de Calvin Harris

Malandramente (Video Clipe Oficial), de Dennis e Mc's Nandinho & Nego Bam

Eu, você, o mar e ela #EVME (Videoclipe Oficial), de Luan Santana

Kids

DVD Infantil Galinha Pintadinha 4, de Galinha Pintadinha

Como Eles se Conheceram (Episódio 1), de Masha e o Urso

Se você está feliz rima, de Farmees Português

Bom Dia aos Amiguinhos (DVD O Melhor da Pré-escola), de Patati Patatá

Mônica Toy | O fio da miada (T04E23), da Turma da Mônica

Parabéns do Bita, do Mundo Bita

As Rodas do Ônibus | E muitas mais Canções de Ninar | Compilação com 53 minutos da LittleBabyBum!, do LittleBabyBum ® Brazil

Caillou em Português Episódios Completos, de Caillou em Português

Alas: a primeira música de Sou Luna, de BRdisneychannel

Miraculous: As Aventuras de Ladybug | 'Sou Ladybug' Música Completa | Gloob, do Mundo Gloob

Games

Minecraft: Namorada Perfeita #09 - O GRANDE DIA !! , de AuthenticGames

POKÉMON GO LANÇADO! SAI A NOITE E OLHA NO QUE DEU, de Montalvaao

Patrulha Canina - Ao Resgate Completo, de GameKidsTV

MISTUREI 125 AMOEBAS E OLHA NO QUE DEU, de rezendeevil

DESCULPA, DE VERDADE, de Aruan Felix

Jogando zeq2 revolution gold edition br Atualizado 2016, de Ramon

CORTANDO MINHA PLACA, de Aruan Felix

Zombie Tsunami - Big Update Trailer, de Mobigame

POKÉMON GO: COMO JOGAR! (segredos e dicas), do Coisa de Nerd

Minecraft: UM TSUNAMI! #02 (O SONHO), de rezendeevil

TV & Cinema

Cúmplices de um Resgate - Clipe Pra Ver Se Cola, de Cúmplices de um Resgate

Capitão América: Guerra Civil: Trailer Legendado, de BRAMarvel

BATE OU REGAÇA - E21 (C/ COCIELO, LUCASELFIE E LÉO STRONDA), do Programa Pânico

Esquadrão Suicida - Trailer Oficial 1, de Warner Bros. Pictures Brasil

Carrossel (15/06/16) Capítulo 328, de Carrossel

Câmera Escondida (05/06/16) - Invocação do Mal 2, do Câmeras Escondidas Programa Silvio Santos

De Zero A Dez - Clipe Oficial #CarrosselOFilme2, da ParisFilmes

Ator de Todo Mundo Odeia o Chris não aguenta mais fãs brasileiros, do Domingo Espetacular

É Fada - Trailer Oficial, da Imagem Filmes

The Noite (25/03/16) - Entrevista com Whindersson Nunes, do The Noite com Danilo Gentili