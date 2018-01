Kim Dotcom pode ser extraditado para os EUA; diz tribunal da Nova Zelândia - Link - Estadão

Kim Dotcom sustentou briga em tribunais durante dois anos. FOTO: Hagen Hopkins/Getty Images Kim Dotcom sustentou briga em tribunais durante dois anos. FOTO: Hagen Hopkins/Getty Images

Um tribunal da Nova Zelândia decidiu nesta quarta-feira, 23, que o fundador do já encerrado portal Megaupload, Kim Dotcom, e três de seus ex-sócios podem ser extraditados para os Estados Unidos para serem julgados por pirataria.

O juiz do caso assinalou que “a arrasadora preponderância de provas recolhidas pela acusação estabelece um caso ‘prima facie’ (com indícios razoáveis) para que os acusados respondam por cada uma das acusações”, segundo a decisão à qual teve acesso a Efe.

Leia também: Fundador do Megaupload lança serviço de streaming

Kim Dotcom, do Megaupload, está oficialmente quebrado

A defesa de Dotcom já analisa uma possível apelação da decisão, adiantou em sua conta no Twitter um de seus advogados americanos, Ira Rothken.A Justiça americana acusa Dotcom e seus ex-sócios Mathias Ortmann, Finn Batato e Bram van der Kolk de 13 delitos vinculados com pirataria, crime organizado e lavagem de dinheiro.

Os acusados têm 15 dias para apelar da decisão, que veio após quase quatro anos de uma complicada batalha legal, iniciada em janeiro de 2012 com a detenção de Dotcom e seus três ex-sócios na mansão que o empresário alemão alugava nos arredores da cidade de Auckland, como parte de uma operação do FBI.

“Não sei quanto mais vai durar todo o processo. Um ano e meio, dois, três ou mais. É um assunto muito complexo”, disse Dotcom em entrevista publicada hoje no jornal New Zealand Herald.

A ministra da Justiça neozelandesa, Amy Adams, disse que esperará para ver se a decisão do juiz Dawson será apelada. Se não for, Adams diz que “a avaliará e buscará recomendações sobre os pontos relevantes no âmbito da Lei de Extradição”.

O julgamento começou no final de setembro, após dez adiamentos e se estendeu durante dez semanas, seis mais do que o previsto, em parte por causa do pedido da defesa de suspender o processo por considerar que ele não era justo.

Os advogados sustentaram que não podiam fazer uma defesa adequada por não poder financiar a declaração de especialistas americanos, uma vez o FBI congelou os fundos dos acusados para não serem usados nos EUA

As autoridades americanas acreditam que o portal de downloads, que chegou a ter 50 milhões de usuários, teve lucro de US$ 175 milhões por supostamente alojar material ilegal.

Até agora, dos sete membros do Megaupload acusados nos EUA só o programador estoniano Andrus Nomm foi condenado, que recebeu uma pena de pouco mais de um ano de prisão. A pena já foi cumprida. /EFE