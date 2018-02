Foto: Carolina Ingizza/Estadão Enérgica e alegre, Nathalia Arcuri comanda o Me Poupe, canal sobre finanças e gastos pessoais. Jornalista de formação, ela procura fazer vídeos para desmistificar temas complicados, como imposto de renda, previdência privada e algumas formas de investimento. Sempre com uma linguagem didática e antevendo as questões do espectador, Nathalia ajuda quem quer investir, economizar e se organizar financeiramente. Por aliar humor com um serviço útil, o canal já tem mais de 540 mil inscritos.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Mais de 1,2 milhão de pessoas acompanham o canal de Rayza Nicácio. O sucesso se deve a naturalidade com que ela faz vídeos tutoriais de maquiagem e vloggs que mostram sua vida. Seu canal alterna entre análises de produtos de cabelo, resenhas de cosméticos e debates sobre temas mais sérios, como aceitação do próprio corpo e da própria beleza.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Amanda Guimarães é uma vlogger que fala sobre sua experiência de vida como mulher transexual no canal Mandy Candy, no qual quase 560 mil pessoas se inscreveram. Lá há vídeos engraçados e informativos, em que ela tira dúvidas sobre ser trans, sobre a cirurgia de mudança de sexo e questões gerais da sexualidade.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Já muito conhecida no YouTube e fora dele, Jout Jout fala sobre temas cotidianos e que, muitas vezes, são tratados como tabus, como coletor menstrual e sexo. Ela ficou mais conhecida, no entanto, por levantar temas feministas e por defender um melhor posicionamento da mulher na sociedade. O canal de Júlia Tolezano — nome verdadeiro de Jout Jout — já soma mais de 1,1 milhão de inscritos e quase 150 milhões de visualizações.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Raphaela Laet é Queen B, uma mulher trans que se consagrou como jogadora profissional de League of Legends (LoL). Seu canal é composto por gameplays, entrevistas com jogadores de LoL e vídeos sobre sua vida. O QueenB conta com aproximadamente 78 mil inscritos e teve mais de 3,5 milhões de visualizações.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Luísa Clasen, a Lully, comanda o canal Lully de Verdade, que reúne vídeos sobre comportamento e, principalmente, cinema. Além de contar com muitas participações de outros youtubers, a garota de cabelos coloridos também chama a atenção por suas listas inusitadas, como "Os melhores filmes com os piores atores" ou uma lista de filmes sobre amadurecimento. Com cinco anos, o canal já possui mais de 330 mil inscritos e 13 milhões de visualizações.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão A youtuber Camila Coelho é um sucesso: tem quase 3 milhões de inscritos em seu canal. O segredo? Dar dicas de maquiagem, beleza e moda. Para tamanho sucesso, Camila sempre apostou na diversidade de temas, fazendo vídeos sobre maquiagem para quem usa óculos, para o Dia dos Namorados e até como fazer uma maquiagem ao estilo da cantora pop Taylor Swift.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Com seu jeito doce e seu vasto conhecimento sobre animes, séries e games, Miriam Castro produz vídeos para seu canal Mikannn — ou Mika, com três letras “n” no final, como ela mesma se apresenta. Ex-integrante do Omelete, ela começou a atingir mais público após produzir vídeos sobre Game Of Thrones com a Carol Moreira. Mas não espere só isso, Miriam mostra repertório ao falar de Pokémon, Final Fantasy e Harry Potter com propriedade. Hoje, mais de 200 mil inscritos seguem seu conteúdo.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Danielle Noce é uma das mais famosas representantes do segmento de culinária do YouTube. Com um canal que atingiu cerca de 1,5 milhão de inscritos, ela e o marido, Paulo Cuenca, fazem vídeos de receitas e viagens. Inicialmente, o canal era sobre as deliciosas comidas que Dani ensina num passo a passo didático. Mas depois de anos fazendo isso, o casal decidiu expandir os temas que abordam e começaram a fazer vídeos em formato de vlogg.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Tatiana Feltrin é considerada uma das principais booktubers do País. Com mais de 230 mil inscritos, seu canal fala sobre todos os tipos de livros possíveis e aborda todos os gêneros literários. Para ter uma ideia: dentre os vídeos mais assistidos do canal, é possível achar uma resenha de 50 tons de cinza e a leitura de um poema de Pablo Neruda.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Youtuber voltada para quem é zen e quer ver vídeos um pouco mais reflexivos e, algumas vezes, motivacionais. Apesar de ter pouco mais de 125 mil inscritos, o canal de Flavia Melissa já está com quase 9,6 milhões de visualizações.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Apesar de ser feito em parceria com o marido Leon, Nilce Moretto é quem domina o canal Cadê a Chave?, que já tem mais de 2,2 milhões de inscritos. Feito em formato clássico de vlog, Nilce fala sobre momentos rotineiros de sua vida, como uma viagem que fez ou sobre como sobreviveu ao seu primeiro terremoto.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Mariana Delveccio é a responsável pelo canal PenseGeek, que fala sobre quadrinhos, games e outros aspectos da cultura pop. Com quase 590 mil inscritos, o canal também conta com frequentes participações de outros youtubers, gamers e amigos de Mariana.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Carol Vaz comanda o Papo Astral, canal do YouTube voltado para curiosidades sobre horóscopo e signos. Nele, Carol fala sobre curiosidades de signos, o que significa cada posição no mapa astral e até discute a essência de cada signo. Os vídeos chamam a atenção pelo bom humor e pela leveza que a youtuber trata do tema.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Com quase 10,6 milhões de inscritos, o canal de Kéfera Buchmann se tornou um fenômeno. A youtuber, que fala sobre aspectos cotidianos e acontecimentos curiosos de sua rotina, já publicou um livro — que é sucesso de vendas — e lançou um filme. Ficou conhecida, principalmente, por falar sobre assuntos delicados de uma forma bem humorada.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Com 2,3 milhões de inscritos, o canal de Nina é autodenominado como o "mais fofo do YouTube". Nele, a youtuber fala de assuntos femininos, como dicas para cabelo e dicas de maquiagem. A garota, no entanto, também fala sobre comportamento e faz registros de sua rotina.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Bruna Vieira já foi colunista da revista adolescente Capricho e era uma jovem extremamente tímida. Superou isso e deixou a revista de lado para se tornar uma das youtubers mais influentes, com quase 1,3 milhão de inscritos. Fala sobre comportamento, moda e dá até dicas de livros.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão O canal de Flavia é um dos mais diversos do YouTube: fala sobre curiosidades e aspectos importantes da maternidade, comportamento e dá dicas de tudo — até como fazer uma massinha diferente. A diversidade do seu canal deu certo: já tem mais de 3,6 milhões de inscritos e quase 1 bilhão de visualizações.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Especializada no mundo dos games, Malena0202 é uma das principais youtubers brasileiras quando o assunto é Minecraft. Também conhecida como Loira Noob, Malena faz séries de vídeos sobre outros games, como The Sims 4, e fala sobre sua rotina no seu canal, que tem quase 3,6 milhões de inscritos e 417 milhões de visualizações.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Jéssica Tauane conduz com seus três amigos o Canal das Bee, que é de 2012 e já tem mais de 320 mil seguidores. Lá ela fala de maneira leve e didática sobre temas do universo LGBT. Gírias lésbicas, bissexualidade e aceitação do próprio corpo já foram pauta do canal, que é referência no tema. Jéssica também comanda o GORDA DE BOA — menor, com quase 70 mil inscritos — criado no final de 2015 para falar sobre assuntos mais pessoais. Os temas variam, mas em geral há vídeos que registram sua dieta alimentar para tratar a hidradenite (inflamação nas glândulas sudoríparas) e material em formato de vlog.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Apresentadora da Warner e formada em cinema, Carol Moreira já trabalhou de várias formas no YouTube, fazendo tutoriais de maquiagem e até mesmo programas sobre cultura nerd. Hoje a moça tem um canal próprio e faz vídeos sobre com foco na cultura pop. Carol costuma fazer reviews de filmes, comentar séries e explicar conceitos de cinema. Semanalmente faz vídeos sobre Game Of Thrones com a Miriam Castro — do canal Mikannn. Sempre com uma linguagem acessível e um olhar mais próximo do público, Carol conquista fãs e já tem mais de 350 mil seguidores

Foto: Carolina Ingizza/Estadão O Afros e Afins é comandado por Nátaly Neri, um estudante de ciências sociais. Lá, Nátaly fala de tudo que a interessa — moda, brechós, costura, estética negra —, mas costuma priorizar temas que envolvem a mulher negra. Num momento em que questões como apropriação cultural estão em pauta, o canal da moça se torna muito relevante. Criado em meados de 2015, já conta com quase 200 mil seguidores.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Com mais de 2,7 milhões de inscritos, Mariana Nolasco quase não fala nada em seus vídeos. Afinal, o foco do canal é música. Nele, Mariana, de 18 anos, canta músicas de todos os tipos: de Jorge & Mateus a Beatles; de Anitta a Tiê.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Apesar de não muito grande, com 80 mil inscritos, o Hel Mother merece ser conhecido. Helen Ramos o conduz com maestria e aborda a maternidade como tema principal. Criado em 2016, já teve um total de mais de 2,9 milhões de visualizações em vídeos que falam sobre gravidez, depressão pós parto e tudo que envolve a criação de filhos.