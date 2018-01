Líder da Coreia do Norte inspira nova coleção de emojis - Link - Estadão

Reprodução

O aplicativo Kimoji, que conta com uma série de emojis baseados na modelo e apresentadora Kim Kardashian, tem um novo e inesperado concorrente: o “Kimunji – O Kimoji Real” apresenta um conjunto de emojis inspirado no ditador norte-coreano Kim Jong-un.

Criado pelo designer norte-americano Ben Gillin, o Kimunji é uma paródia do Kimoji, aplicativo lançado em dezembro do ano passado, que permite aos usuários enviar corações, beijos, comidas, além de diversas representações de Kim Kardashian. É possível enviar figuras da artista tirando selfie, grávida, dançando em um pole dance ou de recortes de seu corpo, como a cintura e o bumbum. O app caiu no gosto da legião de jovens que seguem os Kardashians, ocupando o segundo lugar no ranking norte-americano de aplicativos pagos no iTunes.

“O conteúdo é bastante grosseiro – nem quero mencionar algumas das imagens que estão lá”, disse Gillin sobre o Kimoji ao The New York Times.

Inspirada nos emojis de Kim Kardashian, a série Kimunji apresenta o ditador norte-coreano sorrindo, chorando e caminhando, seu pai e avô, além de ícones de foguetes, bandeiras e símbolos do país e uma nuvem de explosão nuclear em formato de cogumelo.

Os emojis chamam atenção para conflitos recentes envolvendo a Coreia do Norte, como o recente lançamento de um míssil balístico e a execução de um alto funcionário do governo. O ex-jogador de basquete, Dennis Rodman, também ganhou um emoji para si. Em 2013 e 2014, Rodman visitou a Coreia do Norte e cantou “Parabéns para você” no aniversário de líder coreano, antes de uma partida de basquete em Pyongyang.

De acordo com Gillin, a ideia foi alertar para a influência negativa dos Kardashians na cultura pop. “O objetivo do meu produto era mostrar como são tolos os emojis da Kim Kardashian, como se erguesse um espelho frente a outros Kimojis”, disse.

Segundo o jornal, o Kimunji recebeu em três dias quase o mesmo número de votos do aplicativo Kimoji no site Product Hunt – comunidade online que permite a designers mostrar seus produtos e receber comentários de outros criadores.

Cada vez mais populares, os emojis surgiram no Japão em meados da década de 90, mas só foram integrados ao sistema operacional da Apple em 2011. No ano passado, o dicionário Oxford definiu o emoji “chorando de rir” como a palavra do ano.