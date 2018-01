Maior youtuber do mundo, PewDiePie lança programa no Twitch - Link - Estadão

Carolina Ingizza/Estadão Canal do sueco tem mais de 50 milhões de inscritos no YouTube

Felix Kjellberg, mais conhecido como PewDiePie, o maior youtuber do mundo, lançou um programa novo no Twitch. O sueco, que possui um canal com mais de 50 milhões de inscritos no YouTube, já angariou 90 mil seguidores na plataforma de streaming da Amazon. O programa, chamado de “Best Club”, não significa que ele vá parar com seu canal principal, em que ele fala principalmente de games, como explicado em seu vídeo “Festa do Fim do YouTube”. Ainda assim, dá sinais sobre sua opinião sobre a plataforma de vídeos.

Para Kjellberg, o YouTube está cada vez mais engessado e parecido com a TV, no que ele acredita ser um movimento em direção oposta a natureza aberta do site. No vídeo, ele conta que está recebendo pouco dinheiro com as publicidades em seus vídeos e que isso está dificultando sua produção.

A baixa receita é recorrente de uma polêmica em que o youtuber se envolveu no começo de 2017. Após a crítica feita pelo jornal americano The Wall Street Journal de que vários de seus vídeos continham conteúdo racista, o seu programa “Scare PewDiePie” para o YouTube Red — serviço premium de streaming da empresa — foi cancelado.

A produtora Maker Studios cortou relações com o sueco. O YouTube também o retirou do “programa de publicidade preferencial”, que oferece maiores partes da receita para os maiores produtores de conteúdo da plataforma.