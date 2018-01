Maioria usa celular para acessar a web no Brasil - Link - Estadão

Tiago Queiroz/Estadão Quase metade dos brasileiros passa duas horas ou mais por dia online, diz estudo

Os smartphones se consolidaram com principal meio de acesso a internet no Brasil, de acordo com estudo realizado pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), em parceria com o instituto de pesquisas Ipsos, e divulgado ontem. O relatório aponta que 7 em cada 10 brasileiros são usuários de internet e, do total, 69% declararam que seu telefone celular é o principal dispositivo para navegar.

“Cada vez mais os brasileiros têm à disposição aparelhos celulares com mais funcionalidades”, disse Glória Amorim, diretora de políticas e estratégia da Fecomércio-RJ, em entrevista ao Estado. “A preocupação das pessoas com a mobilidade levou a uma inversão da participação do computador e do smartphone como principal meio de acesso à internet no Brasil nos últimos dois anos.”

O resultado reflete um avanço significativo em relação ao estudo divulgado no início de 2016. Na época, os usuários móveis eram 58% do total de internautas no Brasil. No ano anterior, eles representavam apenas 14% do total.

A pesquisa, que ouviu 1,2 mil pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras 69 cidades de todas as regiões do País, foi realizada em setembro do ano passado, mas seus resultados só foram divulgados agora. Segundo a Fecomércio-RJ/Ipsos, a amostra considerada na pesquisa segue os padrões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em todo o Brasil, o uso de internet é intenso, mas, segundo o estudo, a região com maior número de internautas é o Sul, com 82% dos usuários. A região Sudeste – que em outros estudos semelhantes sempre apareceu à frente – ficou em segundo lugar, com 70% do total, seguida por Norte (69%), Centro-Oeste (59%) e Nordeste (51%).

Atividade. As redes sociais, entre elas o Facebook, lideram entre as atividades preferidas dos usuários na web. Mais de 90% dos entrevistaram listaram os sites de relacionamento como sua principal finalidade no uso da rede. As ferramentas de busca, como o Google, foram mencionadas por 45% dos entrevistados, além de serviços de e-mails (30%), ouvir ou baixar músicas (25%) e ver ou baixar filmes (23%). No total, 16% afirmaram que leem jornais ou revistas por meio da web.

Uma informação que chama a atenção é o crescimento do número de pessoas que fazem compras online. No relatório, as entidades revelam que 14% dos que navegam na internet costumam comprar produtos ou serviços. Isso representa um avanço de 6 pontos porcentuais em relação à pesquisa divulgada no ano passado.

Hábitos. Em sua maioria, os brasileiros costumam acessar a internet pelo menos uma vez por dia. Apenas 12% relataram navegar na web apenas uma vez por semana e só 1%, uma vez ao mês. Quase metade dos entrevistados pela Fecomércio-RJ/Ipsos costumam passar mais de duas horas conectados. Apenas 13% costumam acessar sites por tempo igual ou inferior a 30 minutos. “A pesquisa mostra que a internet é um dos principais meios de comunicação”, diz Glória, da Fecomércio-RJ. “Com pessoas passando tanto tempo na web, há uma oportunidade para empresas nas de comércio e serviços.”